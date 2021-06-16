شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنقل 4699 راكبا اليوم على متن 56 رحلة دولية وداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران علي مدار اليوم الأربعاء، رحلاتها الجوية إلى 56 وجهة تنقل على متنهم ما يقرب من 4699 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي بمعدل 38 رحلة دولية الي كل من (بغداد، اكرا، الدوحه، لندن، نيويورك، باريس، روما، دبي، اسطنبول، امستردام، موسكو، أبوظبي، ميلانو، البحرين، بيروت، الخرطوم، الشارقة، أديس أبابا، واشنطن، و12 رحلة داخلية الي كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم)، و 6 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 4699 راكبا.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.