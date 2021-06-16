شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الازهرية: تصحيح أوراق الثانوية أولا بأول بـ18 مركز تصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر قطاع المعاهد الازهرية، وللعام الثانى على التوالى على مستوى الشهادة الثانوية الأزهرية، تصحيح أوراق الإجابة أولا بأول فور انتهاء الطلاب من أداء امتحان المادة، كما تم مضاعفة عدد مراكز التصحيح ليصل إلى 18 مركزا، وتخصيص أكثر من مبنى للجان النظام والمراقبة، لتقليل عدد المتواجدين فى الأماكن، مع توفير كافة المطهرات والمعقمات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، للحفاظ على سلامة الجميع.

وأعلن قطاع المعاهد عددا من المحاذير لطلابه أثناء إجراء الامتحانات حتى لا يتم إلغاء الامتحان وذلك وفق عدد من التعليمات منها: إذا غش أو حاول أو عاون عليه بأية وسيلة من وسائله أثناء سير الامتحان، أولا: إذا ثبت قيام الطالب بتمزيق ورقة الإجابة أو إخفائها أو الهروب بها دون إحداث خلل بنظام سير الامتحان، ثانيا: إذا ضمن ورقة الإجابة عبارات تمثل خدشًا للحياء أو سبًا وقذفًا أو الإخلال بالنظام والآداب العامة.

ثالثا: على أن يسمح للطالب بدخول امتحان الدور الثانى فى ذات المادة بدرجة النجاح فقط حال ارتكابه المخالفة بامتحانات الدور الأول، رابعا: يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد واعتبار هذا العام عام رسوب فى سنوات النقل أو الشهادات العامة فى الحالات الآتية: قيام الطالب بتسريب أو تمرير أسئلة الامتحانات بأية وسيلة من الوسائل أثناء انعقاد اللجنة، إذا ثبت قيام الغير بأداء الامتحان بدلاً منه بالمخالفة للضوابط المقررة فى هذا الشأن.