شكرا لقرائتكم خبر عن المشاركون باجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية يزورون شرم الشيخ اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الأربعاء، أعضاء الوفود الإفريقية المشاركة فى اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية الذى عقدته المحكمة الدستورية العليا المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات الاجتماع بزيارة إلى شرم الشيخ تمهيدا لعودتهم غدا والعودة إلى بلادهم.

وأجرت الوفود المشاركة فى اجتماع القاهرة أمس الثلاثاء جولة تفقدية للعاصمة الإدارية الجديدة لاطلاع على آخر المستجدات التى تقوم الدولة بها فى العاصمة الادارية الجديدة.

وكان رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، والمجالس الدستورية الإفريقية، أصدروا بيان ختامى بعنوان "إعلان القاهرة الخامس" والذى تضمن أهم توصيات ومخرجات الاجتماع الذى عقده على مدار اسبوع حيث دعو فيه إلى ضرورة وضع سياسات واتخاذ الإجراءات التى تعزز دور السلطات القضائية فى بلدان القارة السمراء، لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، باعتبار أنه يقوض الأسس الديمقراطية للمجتمعات، ويؤدى إلى عدم الاستقرار ويهدد سلامة وأمن ورفاهية المواطنين، ويعيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.

وكلف المشاركون فى الاجتماع، الأمانة العامة للمؤتمر ببدء المشاورات مع جميع أصحاب الجهات المعنية لتحديد المواعيد المحتملة لعقد اجتماع القاهرة السادس فى مصر فى العام المقبل 2022 والمتابعة مع الدول المشاركة، مؤكدين أهمية إضفاء الطابع المؤسسى على اجتماعات القاهرة رفيعة المستوى كمنتدى دائم مقره المحكمة الدستورية فى القاهرة، وعقدها سنويًا فى مصر لخدمة القضاء فى البلدان الأفريقية وتعزيز التعاون والتنسيق فى القضايا ذات الأولوية.

وطالب القضاة الأفارقة المشاركون فى الاجتماع، ضرورة العمل على التخفيف من التهديدات والتحديات التى يطرحها وباء كورونا على أنظمة العدالة فى أفريقيا وما يتعلق بالأداء الجيد للمنظومات القضائية واستقلاليتها وفعاليتها.