مؤسسة QS تكرم جامعة حلوان لإدراجها ضمن أفضل جامعات العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كرمت مؤسسة "QS" للتصنيف العالمي للجامعات، جامعة حلوان لإدراجها ضمن ١٣ جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي، ضمن أفضل الجامعات العالمية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور محمد القصاص مدير وحدة التصنيف الدولي، والدكتورة هايدي سمير عضو المكتب التنفيذي لوحدة التصنيف الدولي.

وأكد الدكتور ماجد نجم، على أن جامعة حلوان تسير بخطى مدروسة و سريعة نحو العالمية، وحققت تقدمًا ملحوظا في التصنيفات العالمية، وأنها توجد وبقوة على معظم لوائح المصنفين الدوليين على مستوى العالم، واستطاعت أن تحقق منافسة قوية مع الجامعات العالمية الكبرى، حيث تولى الجامعة اهتمامًا كبيرًا بالتصنيف الدولي، لامتلاكها الإمكانات التي تؤهلها إلى أن تكون في مكانة متميزة، خاصةً أن بعض كلياتها تحتوى على تخصصات فريدة.

وقال رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة تعمل على دعم جهود البحث العلمي والنشر الدولي، وذلك ضمن خطة الجامعة التي تهدف إلى الوصول إلى العالمية، نتيجة سياسات الجامعة في التطوير المستمر لآليات النهوض بالبحث العلمي، وزيادة مخصصاته ودعم الباحثين في جميع القطاعات الطبية والعلمية والهندسية وفي العلوم الإنسانية، وتسعى الجامعة دائما إلى العمل بكل ما تمتلك من إمكانات لتوجيه الأبحاث العلمية إلى مخرجات أبحاث تطبيقية تحقق عائدًا ملموسًا على الاقتصاد والتنمية المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة وتطمح دوما إلى ان تحقق تقدمًا أكبر من سابقه.

وأعربت الدكتورة منى فؤاد عطية عن فخرها بتقدم جامعة حلوان في التصنيفات العالمية، مؤكدة على أن الجامعة تسعى دائمًا كي تكون في صدارة التصنيفات العالمية، كما تعمل إدارة الجامعة على دعم وتحفيز الباحثين في جميع القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الإنسانية لتشجيع البحث العلمي، والاهتمام بالنشر الدولي الذي يعد معيارًا قويًا في تصنيف الجامعات.

وأوضح الدكتور محمد القصاص، أن الجامعة شهدت تقدمًا ملحوظًا في التصنيفات الدولية العالمية خلال الأعوام الثلاثة السابقة، وذلك بوجودها للعام الثاني على التوالي على لائحة QS العالمية منذ الظهور الأول للجامعة في العام السابق، موضحا أن تصنيف QS العالمي يعد واحدا من أهم التصنيفات الجامعية على مستوى العالم من حيث الأهمية والتأثير، والذي يقدم معايير مهمة للتفضيل والحكم على الجامعات ومدى جودة الخدمات التعليمية بها.