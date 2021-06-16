مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات "فلاي ناس" من السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار الغردقة الدولي، أولى رحلات شركة "فلاي ناس"، القادمة من مطار الرياض بالسعودية، وعلى متنها ٦٧ راكبًا.

وتأتي هذه الرحلات في إطار استئناف شركات الطيران السعودية رحلاتها الشارتر إلى المقاصد السياحية المصرية.

وقالت مصادر بالشركة المصرية للمطارات، إنه تم استقبال الركاب بالورود، وذلك فور وصول الطائرة، وقدم فريق العلاقات العامة كافة سبل الدعم لتسهيل إجراءات الوصول، مع الالتزام بالإجراءات الوقاية والاحترازية.

ومن المقرر أن تسير الشركة ٣ رحلات أسبوعيًا حتى انتهاء الموسم الصيفي.​