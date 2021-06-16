شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وانخفاض درجات الحرارة .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنخفض درجات الحرارة اليوم في مصر، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية في تقرير حالة الطقس ، مع وجود نشاط للرياح في القاهرة ومناطق متفرقة من الجمهورية حسب تقرير حالة الطقس اليوم.

تشير توقعات الطقس اليوم إلى طقس يميل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وحار على جنوب البلاد وجنوب سيناء بينما يكون معتدلاً على السواحل الشمالية نهارًا.

ويكون الطقس معتدلاً على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلاً، بينما يكون لطيفًا على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري.

تتوقع الأرصاد الجوية أن تصل درجة الحرارة في أسوان إلي 39 درجة وهي أعلي درجات الحرارة اليوم في مصر، بينما تكون أقل درجات الحرارة للعظمي في مطروح وتكون 25 درجة.

يتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة والموج يتراوح من متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح من شمالى غربى إلى شمالى شرقى، والبحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف إلي 3 أمتارواتجاه الرياح شمالي غربي.

ويعتبر نشاط الرياح اليوم هو أهم الظواهر الجوية عن حالة الطقس في مصر اليوم، وتنشط الرياح على القاهرة الكبري وجنوب البلاد والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، وتكون شمالية غربية على جميع الأنحاء.

حالة الطقس غدًا .. رياح وانخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

درجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة على أغلب أنحاء جمهورية مصر العربية اليوم كما يلي:

يُتوقع أن تكون درجة الحرارة في القاهرة 32-20، في حين تكون درجة الحرارة في الإسكندرية 27-19درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في تقرير أخبار الطقس اليوم في باقي المدن المصرية كما يلي: بلطيم 28-21، دمياط 27-21، الزقازيق 32-20، طنطا 31-20، المنصورة 32-20، شبين الكوم 32-20، دمنهور 30-20، السويس 32-20، الإسماعيلية 33-19، شرم الشيخ 34-26، الغردقة 34-27، العريش 29-20 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم في أسوان 39-25، أسيوط 36-22، الفيوم 33-21، الأقصر 38-25، قنا 37-25، إدفو 38-27، سوهاج 37-23، أبوسمبل 37-26، المنيا 35-22، بنى سويف 33-21، الوادي الجديد 37-27 درجة.