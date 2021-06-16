شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: سرقات التيار الكهربائى تكبد القطاع خسائر بالمليارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن مخالفات البناء و سرقات التيار الكهربائي تكبد القطاع خسائر مالية ضخمة، كاشفا أن السبب الرئيسي في انقطاع التيار الكهربائي فى المناطق المخالفة و العشوائية خاصة خلال فترة الصيف هو زيادة الأحمال على مصادر التغذية غير القانونية "سرقة التيار" وبالتالى يودى إلي عطل في الكابلات نتيجة لارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح حمزة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن المخالفين يقومون بإضافة قدرات جديدة لمنازلهم دون التأكد من جودة مصدر التغذية و مدى تحمله للقدرات الجديدة، موضحاً أن المستهلكين بالمناطق العشوائية يعتمدون على أنهم لن يسددوا إلا مبلغ معين من خلال نظام "الممارسة" فيستهلك ما يقرب من 3 أضعاف استهلاكه الفعلى لعدم وجود عداد بمنزله.

وأشار حمزة إلى أن سرقة التيار الكهربائي تعرض المواطنين أيضا لخساءر كثيرة أهمها التعرض لانقطاعات وعدم جودة الخدمة المقدمة إليهم نتيجة قيام بعض المخالفين بالحصول على وصلات غير قانونية فتتأثر الكابلات التى تغذى العقارات السليمة وبالتالى لا يحصلون على خدمة جيدة.