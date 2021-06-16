شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موعد الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا حال الإصابة بالفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العينى الفرنساوى المخصصة لعزل حالات كورونا، أنه فى حالة حصول أى مواطن على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بمختلف أنواعه سواء سينوفارم أو استرازينكا ثم أصيب بفيروس كورونا فإنه من المفترض أن يؤجل الحصول على الجرعة الثانية بعد مرور 30 يوما فقط من التعافى من الإصابة بكوفيد 19.

وأضاف الدكتور عمرو الحديدى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه فى حالة الحجز للحصول على الجرعة الأولى من فيروس كورونا وأصيب الحاجز للقاح بكورونا وقد حل موعد الحصول على اللقاح فعليه تأجيل الحصول عليه لمدة 30 يوما فقط، لافتا إلى أنه فى البداية كانت الدراسات والبحوث نشير إلى الانتظار لمدة 90 يوما ولكن مؤخرا يتم الاكتفاء بمرور 30 يوما على التعافى من الفيروس.

وتابع مدير مسشتفيات قصر العينى الفرنساوى للعزل أنه لا يوجد أى تأثيرات أو مضاعفات من الحصول على لقاح كورونا بعد الإصابة بالفيروس، لأنه يساعد على الوقاية ومنع انتشار العدوى.

ودعا الدكتور عمرو الحديدي المواطنين بالإسراع فى التسجيل على موقع الحصول على لقاح كورونا والتطعيم باعتباره أحد أبرز الأسباب التى تساعد على منع انتشار العدوى، بجانب تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا من ارتداء الكمامة الطبية ومنع التزاحم والحفاظ على مراعاة المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعى.