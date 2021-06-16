شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الطلاب يحصلون على أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة بدون مقابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المدارس الثانوى لتسليم طلاب الثانوية العامة بطاقات أرقام الجلوس استعدادا للامتحانات التجريبية التى تنطلق يوم 21 يونيو، والامتحان النهائى الذى يبدأ 10 يوليو، فيما كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم أنه من المقرر استلام المديريات التعليمية أرقام جلوس الطلاب بعد انتهاء طباعتها وتسليمها للطلاب من خلال المدارس على أن تمنح للطلاب بدون مقابل، مشيرة إلى أنه من المقرر إتاحتها للطلاب خلال الساعات المقبلة.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قال: "نحن لن ننشر عدد الأسئلة ولا توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة لأن هذا يعود على نظام امتحانات قديم ولا ينطبق على الحالى، ومن أدى امتحانات أولى وثانية ثانوي يعلم ذلك جيدا، وأسئلة الاختيار من متعدد مختلفة في الشكل والتقييم، وبالتالى لا حاجة لمثل هذه المعلومات لأنها لا تضيف شيئا كما كانت فى الماضى.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات له مساء أول أمس الإثنين: "لذلك لا تلتفتوا لأى حديث عن عدد الأسئلة وتوزيع درجات من أى مصدر على الإطلاق".

ووجه الوزير نصيحة قائلا: "نصيحتي أن يركز الطلاب على فهم الدروس المختلفة والاستعانة بالمصادر التى حددناها وعدم اللجوء للدروس التي لا تساعد على حل الأسئلة الجديدة، والاهتمام بنوعية الأسئلة فى الامتحان التجريبي القادم، وعدم الانشغال بأى أمور فرعية مثل التابلت والبابل شيت وما شابه".