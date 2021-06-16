شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تستمر فى صرف المساعدات النقدية لمستفيدى "كرامة" عن يونيو لليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التضامن الاجتماعى صرف المساعدات اليوم، الأربعاء، فى صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من " كرامة " عن شهر يونيو الجارى، وهما كبار السن ومن ذوى الاحتياجات الخاصة وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

على جانب آخر، تستمر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى فى صرف معاشات شهر يونيو لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يتم الصرف وفق جداول منظمة منعا للتكدس أمام المنافذ كما حدث خلال الأشهر المقبلة.

وتتابع غرفة عمليات الهيئة صرف المعاشات بمنافذ الصرف وتذليل أى معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين بجانب، أيضا التأكيد على كافة المنافذ بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون، مع الإتاحة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي والمقدر عددها 12 ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية اعتباراً من اليوم الأول من الشهر.