شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على معهد الدراسات القبطية بالكنيسة الأرثوذكسية فى معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهتم معهد الدراسات القبطية فى الكنيسة الأرثوذكسية بالهوية القبطية وتقديمها بالصورة التى تتناسب مع العصر الذى نعيش فيه.

يهتم المعهد بالتاريخ والحضارة والتراث والثقافة القبطية، ويتبع بطريركية الأقباط الأرثوذكس، والرئيس الأعلي للمعهد هو قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

تأسيس المعهد

وتأسس المعهد سنة 1954م، بأن صدر قرار المجلس الملى العام بالموافقة على إنشائه في 21 يناير 1954، ووافقت وزارة التربية والتعليم على إنشائه بخطابها الصادر من إدارة التعليم العالى رقم 1264 بتاريخ 10 يوليو 1955 وقد أشادت فيه بفكرة إنشائه لخدمة التاريخ الوطنى فى العصر المسيحى وسد العجز الموجود فى هذا المجال، وفى 17 ديسمبر 1954 أقيم حفل افتتاح المعهد.

وقابلت الأوساط العلمية العالمية فكرة إنشائه باهتمام بالغ، وسارعت إلى إيفاد علمائها وباحثيها إليه للتعاون العلمى المشترك.

ويهتم المعهد بالعديد من الدراسات المتخصصة وتشمل عدة مجالات منها العلوم اللاهوتية والكنسية، والعلوم الانسانية، والدراسات الاجتماعية والتربوية والاعلامية، وغيرها.

ويعمل المعهد على خدمة الكنيسة والمجتمع والوطن، وذلك على أسس روحية، وعلمية، وبحثية، وتطبيقية، كما يعمل على التواصل والتنسيق مع الهيئات العـلمية المحلية والعالمية المتخصصة فى مجال الدراسات القبطية.

ويهدف قسم علم اللاهوت في المعهد إلى دراسة العلوم اللاهوتية وفروعها المتعددة، ومنها علوم اللاهوت العقيدى والنظرى والأدبى والروحي والرعوى والكتابى والطقسى والمقارن وغيرها. ودراسة أسس التفسيرالسليم للكتاب المقدس. ودراسة المصطلحات والتعبيرات اللغوية اللاهوتية، ودراسة المجامع المسكونية، وكتابات وأقوال الآباء، والحوارات المسكونية وغيرها.