شكرا لقرائتكم خبر عن المتقدمون لوظائف هيئة المحطات النووية يخضعون لـ4 اختبارات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريدون معرفته عن الاختبارات التى يمر بها المتقدمون للوظائف التى أعلنت عنها هيئة المحطات النووية فى مختلف التخصصات والمجالات لعدد 300 وظيفة، ومن المقرر أن يخضع المتقدمون الذين سوف يستوفون الشروط لهذه الاختبارات للمؤهلات العليا.

1- اختبار فنى تخصصى على الحاسب الآلى.

2- اختبار لغة بمعهد اللغات.

3- اختبار سمات شخصية مميكن.

4- اختبار مواجهة من لجنة عليا برئاسة رئيس هيئة المحطات النووية وأعضاء من جهات متنوعة.

وكان التقديم لوظائف هيئة المحطات النووية بدأ يوم الأحد الماضى ويستمر على مدار 3 أسابيع، وكان الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية كشف أن الإعلان الخاص بالوظائف التى تم نشرها على الموقع الرسمي للهيئة تم خلال طلب 300 وظيفة فى مختلف المجالات والتخصصات، كاشفا أنه سيتم العمل وفقا لحاجة العمل سواء بالقاهرة أو بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء.

وأضاف الوكيل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هناك وظائف لـ3 رؤساء قطاعات و3 مدير عام بالإضافة إلى 35 وظيفة بالمكافأة الشاملة، لافتا إلى أنه سيتم قبول كافة الطلبات وعمل الاختبارات لجميع المتقدمين لاختيار الأفضل لهذه الوظائف.