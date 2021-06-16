شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة الجيزة لاستكمال تغطة ترعة المريوطية فى اتجاه فيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل محافظة الجيزة أعمال تطوير ترعة المريوطية ليتحول جانبى الترعة من بؤرة لتجميع المخلفات الى ممشى سياحى ينقذ سكان المنطقة المحيطة بمسار الترعة، وفى النقاط التالية يعرض الخليج 365 خطة استكمال تطوير الترعة.

سيتم استكمال مشروع تغطية وتطوير مسار مصرف المحيط (ترعة المريوطية) بالقطاع الشمالى لشارع الأهرام.

التطوير سيتم باتجاه شارع الملك فيصل والطريق الدائرى.

تم تطوير المجرى المائى لترعة المريوطية بالقطاع الجنوبى لشارع الأهرام.

المنطقة التى تم تطويرها تحولت من مأوى للمخلفات والرتش إلى كورنيش وممشى حضارى .

تم تطوير 3,6 كم بتكلفة إجمالية 310 ملايين جنيه.

تم تغطية جزء من مسار الترعة وإقامة موقف لسيارات السرفيس أعلاه.

تم تدبيش الترعة ورصف البر الشرقى والغربي للطريق وإنشاء كورنيش وممشى حضارى وإماكن للخدمات ونقاط ترفيهية للمواطنين .

سيتم طرح مراحل العمل الجديدة للمشروع والتى ستضم تغطية وتطوير مسار الترعة فى المنطقة الرابطة بين شارعى الملك فيصل والأهرام بطول 500 متر.

المرحلة الجديدة لأعمال التطوير ستبدأ شهر يوليو القادم .