شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تواصل عقد امتحانات آخر العام وتطبيق الإجراءات الاحترازية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل طلاب كليات العلوم والسياحة الفنادق والتربية والتربية الموسيقية والحاسبات والحقوق والاقتصاد المنزلى والاداب وتكنولوجيا التعليم وهندسة حلوان وهندسة المطرية والتربية الفنية والتمريض والفنون التطبيقيةوالفنون الجملية والتربية الرياضية والصيدلة بجامعة حلوان ، اليوم، الأربعاء، امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى، وسط تطبيق لاجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وكان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، قد أكد إنه تم وضع مجموعة من القواعد والأسس من أجل تنظيم عملية الامتحانات بداية بتحديد خط سير الطلاب إلى أماكن أداء الامتحانات بالإضافة إلى تنظيم دخول الكليات فى أوقات محددة للحد من التزاحم على البوابات وداخل الحرم، مؤكدا أن الجامعة خصصت 24 منفذا لدخول وخروج الطلاب للحفاظ على التباعد الاجتماعى ومنع انتشار عدوى كورونا.

وأشار الدكتور ماجد نجم، إلى أنه تم تخصيص فرق طبية وغرف للعزل داخل اللجان ولجان خاصة لعزل الطلاب المشتبه فى إصابتهم بكورونا، مؤكدا أنه تم تخفيض الطاقة الاستيعابية بقاعات الامتحانات إلى 50% فبدلا من أن يتم تخصيصها لـ 1000 طالب تم تسكين و500 طالب فقط مع ضم صالات الطعام بالمدينة الجامعية وتخصيصها لجان امتحانات للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى منع خلع الكمامة الطبية داخل الحرم الجامعى.