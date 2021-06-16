شكرا لقرائتكم خبر عن 1.4 تريليون جنيه إيرادات متوقع تحصيلها بالهيئات العامة الاقتصادية بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت قيمة الإيرادات المُقدر للهيئات العامة الاقتصادية تحصيلها فى السنة المالية 2021/2022 نحو تريليون و350 مليارا و388.2 مليون جنيه، مقابل إيرادات قُدر تحصيلها فى السنة المالية 2020/2021 بلغت نحو تريليون و322 مليارا و215.3 مليون جنيه، بزيادة تبلغ نحو 28 مليارا و172.9 مليون جنيه بنسبة 2.1%.

ويُمثل المُقدر من قيمة إيرادات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2021/2022 على النحو المُشار إليه نحو 107.1% من قيمة المقدر من المصروفات لذات السنة الذى بلغ نحو تريليون و260 مليارا و342 مليون جنيه، مقابل نسبة قدرت للسنة المالية 2020/2021 بنحو 106.4% بزيادة بنسبة بين السنتين الماليتين نحو 0.7%

وأشارت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، إلى أن نسبة الزيادة المُقدرة فى إيرادات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2021/2022 مقارنة بالسنة المالية 2020/2021 البالغة نحو 2.1% قابلها نسبة زيادة فى قيمة المقدر من التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2021/2022، مقارنة بالسنة المالية 2020/2021 بلغت نحو 1.4%.