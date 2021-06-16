شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنقل 1800 أسرة من مصر القديمة لوحدات مفروشة بالأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت محافظة القاهرة 1800 أسرة من منطقة بطن البقرة بمصر القديمة لوحدات مفروشة بالأسمرات، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية التي تنفذها الدولة لتوفير سكن ملائم لسكان تلك المناطق.

ويتسلم أهالى منطقة بطن البقرة بمصر القديمة وحدات على المفتاح مجهزة بالكامل بها 3 غرف مفروشة وأنتريه وسفرة وأجهزة كهربائية، بالإضافة إلى توفير وسائل لنقل السكان للوحدات السكنية الجديدة بالأسمرات.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن منطقة بطن البقرة كانت من أصعب المناطق العشوائية، وكانت إزالتها حلما استطاعت الدولة أن تحققه، مشيرًا إلى أن أعمال الإزالة تهدف إلى تغيير حياة 2000 أسرة إلى الأفضل، إلى جانب تنفيذ خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية.

وأكد محافظ القاهرة أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل إليها المواطنون مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم (وحدات صحية - مركز شباب - مدارس).