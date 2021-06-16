شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في تونس : هذا عدد الجماهير في مباراة الأهلي والترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إيهاب فهمي، سفير مصر بتونس، إنه شرف له استقبال بعثة فريق النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لملاقاة نادي الترجي السبت المقبل، موضحًا أن الدولة التونسية لم تدخر جهدًا في استقبال بعثة الأهلي وتقديم كل التسهيلات لها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، أن السلطات التونسية وافقت على حضور الحد الأدنى من الجماهير 5 آلاف مشجع، بسبب الإجراءات المعمول بها بسبب كورونا.

وأكد السماح لأعضاء السفارة وأسرهم لتشجيع الفريق الأهلي، مردفا: «أتمنى وجود مباراة تليق بالفريق وتمتع جماهير الناديين الكبيرين».