شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل واقعة تصوير موظف بمطار القاهرة لراكبة وتحويله للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد مصطفى، مدير مكتب الخليج 365 بمطار القاهرة، تفاصيل الفيديو الذى تم نشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعى، والمتضمن شكوى إحدى الراكبات القادمة على رحلة بيروت بتعرضها للتصوير من أحد العاملين بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، إنه تم التعامل مع الأمر بشكل قانونى، وشركة ميناء القاهرة الجوى، طبقًا لقانون العمل، أعلنت أنه تم إيقاف العامل اعتبارا من اليوم وسحب تصريحه الجمركى لحين الانتهاء من التحقيقات بواسطة الجهات المعنية.

وذكر أن إدارة مطار القاهرة الجوي، أكدت أنها تحرص على سلامة جميع الركاب المترددين على المطار وأنها لا تتهاون فى محاسبة أى متجاوز أو مقصر في تأدية الواجب من جميع العاملين.