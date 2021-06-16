شكرا لقرائتكم خبر عن المركز المصرى للدراسات: 6 ملايين سائح يزورون مصر بنهاية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت دراسة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية إنه طبقًا للتوقعات المدروسة، فإن مصر ستستقبل 40٪ من إجمالى عدد السائحين الذين زاروا البلاد في عام 2019، البالغ 13 مليون في نهاية عام 2021، أى نحو 5 إلى 6 ملايين سائح بنهاية العام الحالى، وذلك بشرط استئناف الطيران الروسى.

وأشارت الدراسة إلى حزمة القرارات التى وضعتها وزارة السياحة بهدف رفع جودة السياحة والخدمات المتوفرة بالجمهورية للسياح من كافة أنحاء العالم، وهى قرارات وُضعت بعد الأخذ فى الاعتبار الوضع الحالي بفرصه وتهديداته المختلفة.

وفيما يخص مدن البحر الأحمر، المستهدفة من السياحة الروسية، تم وضع حد أدنى لسعر الغرف من فئة 4 نجوم و5 نجوم، على أن يبدأ تنفيذ هذا القرار في نوفمبر 2021، وينص القرار على أن يكون الحد الأدنى لسعر الليلة لأي نوع من الإقامة للفرد في الفنادق محددًا بـ40 دولارًا في فنادق الخمس نجوم أو ما يعادله، و28 دولارًا، أو ما يعادله، في فنادق الأربعة نجوم، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 1 لعام 1973.