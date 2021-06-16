أخبار مصر

انخفاض جديد.. تعرف على سعر الذهب فى مصر وعالميا فى ختام تعاملات الثلاثاء 15 يونيو 2021

0 نشر
غادة عبد الحافظ 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض جديد.. تعرف على سعر الذهب فى مصر وعالميا فى ختام تعاملات الثلاثاء 15 يونيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انخفض سعر الذهب في مصر، في نهاية تعاملات الثلاثاء 15 يونيو 2021، بعد الإستقرار الذى شهده منذ مساء الإثنين لينخفض لأدنى مستوى له منذ فترة طويلة.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطا، في الصاغة بدون المصنعية، مساء الثلاثاء، 911 جنيها، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 797، والعيار 18 قيراطًا، 683 جنيها، والجنيه الذهب 6380 .

كما واصل سعر الذهب عالميا انخفاضه في نهاية التعاملات الثلاثاء بالبورصات والأسواق العالمية وسط حالة من الترقب لإجتماع مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى لمناقشة سياساته لدعم الإقتصاد ويتوقع 60٪ من الخبراء أنه سيتخلى عن جزء كبير من سياسات الدعم للإقتصاد

وانخفض العقود الآجلة للذهب فى ختام تعاملات الثلاثاء 0.03% ، كما انخفضت التعاملات الفورية بنسبة 0.44٪ ، وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.01% .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، فى ختام تعاملات الثلاثاء 15 يونيو، 819.55 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» 1,858.95 $ .

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب في فى ختام تعاملات الثلاثاء 15 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر بدون المصنعية :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 910 إلى 912
عيار 22 834 إلى 836
عيار 21 796 إلى 798
عيار 18 682 إلى 684
عيار 14 531 إلى 532
عيار 12 455 إلى 456
الاونصة 28292 إلى 28363
الجنيه الذهب 6368 إلى 6384
الكيلو الذهب

909714 إلى 912000

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، فى ختام تعاملات الثلاثاء 15 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 936.63 جنيه 59.77 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 858.58 جنيه 54.79 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 819.55 جنيه 52.30 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 702.48 جنيه 44.83 $
5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 546.37 جنيه 34.86 $
6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 468.32 جنيه 29.88 $
7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 390.26 جنيه 24.90 $
8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 6,556.44 جنيه 418.37 $
9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 29,132.57 جنيه 1,858.95 $
10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 93,663.40 جنيه 5,976.67 $
11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 936,634.00 جنيه 59,766.71 $

اقرأ أيضًا:

«أقل سعر من أسابيع».. سعر الذهب في مصر وعالميًا بمنتصف التعاملات اليوم الإثنين 14 يونيو 2021

استقر عند هذا السعر.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 13 يونيو 2021

«استقرار عند الانخفاض».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت 12 يونيو 2021

هبوط مفاجئ.. سعر الذهب في مصر وعالميا منتصف تعاملات اليوم الجمعة 11 يونيو 2021

«عاد للارتفاع».. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 10 يونيو 2021

تراجع طفيف.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا