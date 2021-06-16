شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس المقبل.. مخرج «الاختيار» يتحدث عن مشواره في سينما الهناجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف سينما الهناجر «بأرض الأوبرا»، لقاء مفتوح مع المخرج بيتر ميمي، تنظمه ملتقي المدرسة العربية للسينما والتليفزيون، حيث تحاوره فيه الدكتورة مني الصبان مديرة المدرسة، الخميس المقبل.

وخلال الندوة يتحدث بيتر ميمي عن الدور الذي لعبته المدرسة العربية للسينما والتليفزيون ـ التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية ـ في حياته وتأثيرها على حياته الفنية، وتعلمه من خلالها على فنون الاخراج والتأليف، مما أهله لاقتحام مجال الإخراج السينمائي والتليفزيوني بأعمال مهمة منها: «مسلسل الإختيار 1، 2»، «كلبش»، «الأب الروحي»، ومن الأعمال السينمائية أفلام «سعيد كلاكيت»، «الهرم الرابع»، «القرد بيتكلم»، وكانت المدرسة نقطة تحول في حياته بعد دراسته للطب وتخرجه من جامعة القاهرة.

الجدير بالذكر أن الدكتورة مني الصبان حصلت بداية هذا الشهر على جائزة الدولة للتفوق في الفنون، أسست المدرسة العربية للسينما والتيلفزيون على الإنترنت كأحد المشروعات الهامة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حيث تعتمد المدرسة على تعليم فنون السينما والتليفزيون عن بعد للناطقين باللغة العربية في جميع أنحاء العالم، وتهدف إلى توفير الفرصة لمحبى هذه الفنون للحصول على تعليم وثقافة متخصصة في مجالات: السيناريو، الإخراج، التصوير، المونتاج، الصوت، الإنتاج والديكور.. بالإضافة إلى فنون الرسوم المتحركة.