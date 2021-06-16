شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من الأربعاء إلى الإثنين 21 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 16 يونيو إلى الإثنين 21 يونيو 2021، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل جنوبا.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

وفيما يلي حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 16 يونيو إلى الاثنين 21 يونيو 2021.

- حالة الطقس الأربعاء 16 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 32 درجة والسواحل الشمالية 27 درجة وجنوب سيناء 36 درجة وشمال الصعيد 35 درجة وجنوب الصعيد 38 درجة.

- حالة الطقس الخميس 17 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 32 درجة والسواحل الشمالية 27 درجة وجنوب سيناء 35 درجة وشمال الصعيد 34 درجة وجنوب الصعيد 38 درجة.

- حالة الطقس الجمعة 18 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 33 درجة والسواحل الشمالية 28 درجة وجنوب سيناء 37 درجة وشمال الصعيد 34 درجة وجنوب الصعيد 38 درجة.

- حالة الطقس السبت 19 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 34 درجة والسواحل الشمالية 28 درجة وجنوب سيناء 37 درجة وشمال الصعيد 36 درجة وجنوب الصعيد 40 درجة.

- حالة الطقس الأحد 20 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 35 درجة والسواحل الشمالية 29 درجة وجنوب سيناء 38 درجة وشمال الصعيد 38 درجة وجنوب الصعيد 41 درجة.

- حالة الطقس الاثنين 21 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 35 درجة والسواحل الشمالية 29 درجة وجنوب سيناء 38 درجة وشمال الصعيد 38 درجة وجنوب الصعيد 41 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 16 يونيو إلى الاثنين 21 يونيو 2021.