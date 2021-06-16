شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تقديم التظلمات للشهادة الإعدادية بعد ظهور النتائج ولمدة 15 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن التظلم على نتائج امتحانات نهاية العام الدراسى لطلاب الشهادة الإعدادية فى المديريات والإدارات التعليمية عقب ظهور النتائج مباشرة، وكل مديرية تنظم تظلم الطلاب والمواعيد المحددة بعد إعلان نتيجة الطلاب على مستوى المحافظة، موضحة أن القانون والقرار الوزارى منح الطالب أو ولى أمره بالتقدم بتظلم إلى مدير الإدارة التعليمية من نتيجة الامتحان، وذلك فى جميع المواد الدراسية، خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان النتيجة بعد سداد الرسم المقرر، ومقداره عشرون جنيهًا للمادة الواحدة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن نتائج الشهادة الإعدادية تعتمد من المديريات التعليمية خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، موضحة أن نتيجة الطالب تحسب وفق الدرجات التى يحصل عليها الطالب بامتحان الفصل الدراسى الثانى فقط، موضحة أن الدرجات التى تمنح للطالب بامتحانات نهاية العام أو الترم الثانى يتقدم بها لتنسيق الثانوى العام والفنى ومدارس التكنولوجيا التطبيقية والمتفوقين.