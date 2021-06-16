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‏سفير السعودية بالقاهرة: لقاء القصبى مع قيادات إعلام مصر حوار مفعم بالتفاؤل

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القاهرة - سامية سيد - أكد السفير أسامة نقلى، سفير خادم الحرمين الشريفين فى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن لقاء الوزير ماجد القصبى، وزير التجارة والصناعة السعودى، مع قيادات الإعلام فى مصر، هو حوار شفاف وثرى بالمعلومات ومفعم بالتفاؤل حول حاضر ومستقبل العلاقات بين الشقيقتين السعودية ومصر.

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ونشر السفير السعودى، عبر حسابه على انستجرام، صورا من اللقاء، صحبها قائلا: "حوار شفاف وثرى بالموضوعات لمعالى الوزير ماجد القصبى مع قيادات الإعلام فى مصر، شهده المجلس الأعلى للإعلام، حوار مفعم بالتفاؤل حول حاضر ومستقبل العلاقات بين الشقيقتين السعودية ومصر، وآمال عالية ولدتها طموحات قيادتى البلدين فى سعيهما الدؤوب نحو الأفضل دائماً بعون الله تعالى".

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وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التقى، ماجد القصبى، وزير التجارة والصناعة السعودى، وأسامة النقلى سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، وبدر البدر، الرئيس التنفيذى لبرنامج الشركات الوطنية بالسعودية، وبندر العامرى، رئيس مجلس الأعمال السعودى-المصرى.

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استهل الدكتور مصطفى مدبولى، اللقاء بالترحيب بالوفد السعودى، الذى تأتى زيارته تعزيزاً للعلاقات المتميزة بين البلدين، مشيراً إلى أهمية هذه الزيارة بشكل خاص، فى ضوء اللقاء الذى عقد مؤخراً بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، وولى العهد السعودى الأمير ، مؤكداً أن ذلك سيؤثر بشكل إيجابى فى دفع مجالات التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

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وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هناك لجنة مشكلة حالياً بين مسئولى البلدين، قامت بحل العديد من المشكلات التى واجهت المستثمرين، مؤكداً فى هذا السياق، استمرار الحكومة المصرية فى توفير المناخ الجيد للاستثمار، وأن هناك ملفات يتم حسمها تباعاً خلال اجتماعات مجلس الوزراء، ومعرباً عن تطلعه لدفع علاقات التعاون بين صندوق الاستثمار السعودى والصندوق السيادى المصري.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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