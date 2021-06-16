شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: تنظيم حملة ترويجية موجهة إلى 12 دولة بينهم الصين خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سها بهجت، المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، إن الوزارة اتفقت مع تحالف أجنبى وهو كندى إنجليزى سيقوم بحملة إعلامية للسياحة المصرية خلال الـ 3 سنوات القادمة، موضحة أن مسودة الاستراتيجية يتم دراستها من وزير السياحة والفريق المعاون وقريبا سيتم اعتمادها خلال شهر يونيو الجارى.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الفترة القادمة ستكون هناك حملة سياحية كبيرة موجهة إلى 12 دولة بينهم الصين، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات السياحية الدولية، وتم تغيير أسلوب الترويج المتعارف عليها.

وتابعت المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، أنه أصبح هناك أساليب جديدة للترويج تعتمد على السوشيال ميديا والمدونين والمشاهير، حيث زار مجموعة من المؤثرين والمدونين مصر الفترة الماضية وأحدثوا رواجا وانتعاشة للسياحة المصرية وتأكدوا أن مصر آمنة والحالة الوبائية ليست بها خطورة .

وأشارت المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، إلى أن الفيلم الذى أنتجته وزارة السياحة وحمل اسم "رحلة سائح في مصر"، حصل على 160 مليون مشاهدة وأثر بنسبة كبيرة على الحجوزات وكذلك مؤشرات البحث عن مصر على جوجل وهناك فريق يتابع هذا الامر.