في 10 دقائق.. كيف أنقذت الحماية المدنية سكان منزل من جحيم النيران بكرداسة؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع أعلى منزل بمركز كرداسة دون إصابات، مساء الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من منزل بقرية "أبو رواش الشرقية".

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء هاني محمد تنسيقا مع أقرب نقطة إطفاء.

وتبن نشوب الحريق في مخلفات أعلى سطح منزل مجاور لإحدى المدارس، وأمكن محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون امتداده للمنازل المجاورة في غضون 10 دقائق.

وجرى إخلاء المنزل من قاطنيه قبل إصابته بمكروه، وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم.