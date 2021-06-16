منظمة السياحة العالمية تعلق على إدراج مصر في القائمة الحمراء البريطانية​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

علق الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، على إدراج بريطانيا لمصر في "قائمة السفر الحمراء"، التي تلزم القادمين منها بالخضوع لحجر صحي إلزامي لمدة 10 أيام.

وقال "البطوطي"، لمصراوي، إن القرار لا يشمل مصر فقط، بل تشمل حوالي 50 دولة أخرى، متمنيًا زيادة نسبة التطعيمات بين السكان في مصر خلال الفترة المقبلة، حيث إن الدول الآن تأخذ معدل التطعيمات بين السكان ككل في الدولة وليس العاملين في مجال السياحة فقط.

وأشار إلى أن تأثير القرار على مصر، لا يذكر، حيث أن الدول الأوروبية بما فيها المملكة المتحدة لن يسافر منها أعداد تذكر خارج القارة الأوروبية خلال الصيف لسببين: الأول الاتفاق الحالي على البدء بتنمية السياحة البينية خلال الصيف الحالي، والسبب الثاني أن الناس نفسهم لا يثقوا وليس عندهم الشجاعة للسفر خارج أوروبا بعد، والجميع يفضل الانتظار على ما سوف تؤول إليه الأمور وكيف ستتطور خلال الفترة القادمة.

وتابع البطوطي: "ومن ناحية أن تحذوا دول أخرى حذو إنجلترا فلا أعتقد ذلك، فأقرب الدول لها وشريكتها في القارة الأوروبية (دول الاتحاد الأوروبي) لا تأخذ بقراراتهم في الاعتبار ولهم آليات ومصادر معلومات أخرى".

وأعلنت الحكومة البريطانية، إضافة 7 دول جديدة إلى "القائمة الحمراء" للوجهات التي تتطلب الحجر الصحي الفندقي عند العودة إلى البلاد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، وتضم (أفغانستان، البحرين، كوستاريكا، مصر، سريلانكا، السودان، وترينيداد وتوباغو).