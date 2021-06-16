أكتوبر المقبل.. رئيس الأسقفية: اجتماع كنائس جنوب الكرة الأرضية على "زووم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حضر دكتور سامى فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، اجتماع أساقفة اتحاد كنائس جنوب الكرة الأرضية عبر برنامج التواصل الافتراضي (زووم).

وقال المطران سامى: "تناقش الأساقفة حول ميعاد مؤتمر اتحاد الكنائس والذى كان من المقرر له أن يكون فى ضيافة الكنيسة الأسقفية بمصر ولكن نظرًا لظروف كورونا تقرر عقد المؤتمر عبر برنامج زووم وذلك فى شهر أكتوبر القادم".

وتابع: "اتفق رؤساء الكنائس على ضرورة الاتحاد في مجموعات للصلاة على مستوى نصف الكرة الجنوبى للصلاة والتعضيد من أجل الأوبئة والحروب التى يمر بها العالم، كما تحدثوا عن دور الخدمة ورسالة الإنجيل في نشر السلام في المجتمع".

كان آخر اجتماع لنصف الكرة الجنوبي قد عقد فى يناير الماضى بعد أن قرروا تأجيل اجتماع المؤتمر العام من مايو الماضى وحتى أكتوبر المقبل وذلك أملا في عودة حرية الحركة والسفر ولكن تقرر عقده على برنامج زووم حيث ناقشت اللجنة حينها أهمية تدعيم الكنائس خاصة فى إفريقيا فى مجال التنمية المستدامة والتعليم اللاهوتى.

الجدير بالذكر أن فكرة جمع الكنائس غير الغربية ضمن شركة الكنائس الأسقفية فى العالم كان تحديًا كبيرًا أمام الاتحاد وتم الاستقرار عليه فى مؤتمر برسبان عام ١٩٨٦.

وبذلك نظم اتحاد الكنائس الأسقفية هذا التجمع لكنائس جنوب الكرة الأرضية للمرة الأولى فى كينيا سنة ١٩٩٤.