"سياحة الأقصر" تكشف موعد الانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع في الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن منتصف شهر يوليو المقبل سيشهد الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي في مدينتي الأقصر وأسوان بالكامل.

وأضاف "عثمان"، لمصراوي، أن إجراءات تطعيم العاملين بلقاحات كورونا في الصعيد، تسير بشكل ممتاز، خاصة بعد حل مشكلة قاعدة البيانات وإرسالها لوزارة السياحة لاستكمال إجراءات التطعيم لكل العاملين هناك من أجل استقبال الموسم الشتوي المقبل بشكل سليم.

وأكد أن الحكومة لا تتأخر في دعم القطاع السياحي حيث أعطت الأولوية للعاملين بالسياحة في الأقصر وأسوان لشركات السياحة والمراكب السياحية والمرشدين السياحيين، وأصحاب عربات الحنطور والعاملين عليها، والعاملين في الفلايك النيلية والبازارات وسائقي التاكسي والمطاعم الصغيرة الثابتة والعائمة.

وأشار عثمان، إلى أن القطاع السياحي بالصعيد يستعد لاستقبال رحلات سياحية وافدة من إسبانيا للأقصر نهاية الشهر المقبل أو مطلع أغسطس، لافتًا إلى أن عودة الرحلات السياحية من إسبانيا سيتبعها تسيير رحلات من دول أوروبية أخرى خلال الموسم السياحي الشتوي، الذي يبدأ أكتوبر المقبل، معربا عن تفاؤله بعودة السياحة إلى الأقصر وأسوان خلال موسم الشتاء المقبل.

وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، أعلن بدء تطعيم العاملين فى السياحة بالأقصر وأسوان لتشغيل حركة المراكب والفنادق، حيث إن وزارة الصحة ستبدأ التطعيم فى المحافظات السياحية تدريجيا لتوفير فرص عمل للمواطنين خاصة أن نحو 3 ملايين مواطن يعمل فى السياحة أو نشاط مرتبط به.