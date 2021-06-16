3 طرق للإبلاغ عن حالات سرقة التيار الكهربائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن هناك 3 طرق للإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية.

وأوضح المصدر، لمصراوي، أنه يتم الإبلاغ عن تلك المخالفة بإدارة الكهرباء التابعة لها المنطقة أو المشترك التي تقوم بالمعاينة، والتأكد من صحة البلاغ يعقبها القيام بعمل محضر ضبطية قضائية لمن قام بسرقة التيار، كما يمكن أيضًا الإبلاغ عن السرقة من خلال مباحث الكهرباء التي تقوم بإجراءات إدارة الكهرباء أيضًا، وـخيرًا يمكن الإبلاغ أيضا عن السرقة من خلال موقع وزارة الكهرباء التي تقوم بتحويل تلك الشكوى إلى الشركة التابع لها المشترك.

وفي حال قيام أحد السكان "المستأجر" القاطنين فى العقار بسرقة التيار على من يتم تطبيق العقوبة، أكد المصدر، أن شركة الكهرباء أو المباحث تقوم بتحرير محضر الضبطية القضائية أو السرقة على صاحب الوحدة السكنية الموجود فيها وليس على مالك أو صاحب العقار أما في حال قيام مباحث الكهرباء بتحرير المحضر على صاحب العقار بالخطأ فيجب على المواطن صاحب العقار تقديم تظلم لشركة الكهرباء التابع له ثم تقوم الشركة بتشكيل لجنة تقوم بعمل تحريات عن صحة التظلم ومن المنتفع الحقيقي من تلك الوحدة السكنية المالك أم المستأجر، مؤكدًا أن محضر الضبطية القضائية أو محضر مباحث الكهرباء يتم تطبيقه على الشخص الموجود داخل الوحدة أي المنتفع بها.