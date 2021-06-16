شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الدين الهلالي: أقوال حسين يعقوب في المحكمة تكتب شهادة انسحابه من مجال الدعوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الشيخ محمد حسين يعقوب أضاع فرصة للاتجاه السلفي لتصحيح الأفكار المغلوطة.

وأضاف الهلالي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» على «صدى البلد»، أن الدين في قلوب المصريين باختيارهم والدين لله، والتيارات الدينية تقوم على الفوقية والطبقية.

ولفت إلى أن حسين يعقوب ينتقي الفكر الذي يريده ويطرحه للناس، مضيفا أن وظيفة العلماء هي تعليم وتنوير المواطنين، مؤكدًا أن شهادته اليوم أمام المحكمة تكتب شهادة انسحابه من مجال الدعوة وإعلان فشله في هذا المجال.

وتابع: «محمد حسين يعقوب اعترف أن سيد قطب شاعر وأديب وليس فقيها، ويريد تقسيم العالم على أساس الدين».

وأكمل: «كيف لا يعرف حكم هدم المساجد والكنائس والأضرحة؟.. وكيف لا يدري محمد حسين يعقوب حكم المرتد؟».