شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: مرتضى منصور أقوى رئيس للزمالك.. وسيكتسح الانتخابات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الكاتب والسيناريست مدحت العدل، أنه لا يجب سماع حجم الغرامات على نادي الزمالك لصالح الدولة، مؤكدًا أن معظم هذه الأرقام غير صحيح، وأن الأهلي هو الآخر مديون للدولة، كما هو مصير باقي الأندية في مصر وليس الزمالك فقط.

وقال مدحت العدل خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن لديه معلومات بخصوص مشاركة المستشار مرتضى منصور في انتخابات الزمالك المقبلة، مشددًا على أنه لو شارك سيكتسح كل المشاركين، منوهًا بأنه من الممكن ينزل في مجلس إدارة مرتضى منصور، لكنه لن يخوض الانتخابات أمام مرتضى منصور.

وأوضح أن مرتضى منصور أقوى رئيس نادي للزمالك ومن رؤساء الأندية التاريخيين في الدوري المصري، مشددًا على أنه يجب معاملة الزمالك معاملة النادي الأهلي، متابعًا: «شركة وي بترعى الأهلي ويجب أن ترعى الزمالك أيضا وتقدم الدعم للزمالك.. الزمالك هيأخد الكأس ولم محصلش لغبطة في الدوري هياخد الدوري».