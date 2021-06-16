شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الطود» يبحث تحديد مواقع إقامة أسوار الترع قبل إجراء التبطين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، مع المهندس يحيى محمد يوسف مفتش ري بإدارة تطوير ري إسنا، والمهندس احمد قباري مدير أعمال بإدارة ري إسنا، وسعدي حسين مدني مسؤول هندسة ري الأقصر بالطود، بحضور عبدالحميد جلالين مدير المتابعة الميدانية بالوحده المحلية لمركز ومدينة الطود، وذلك لمناقشة الأماكن المقترحة التي تحتاج إلى إقامة أسوار على حواف الترع التي تم تبطينها ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والتي بها كتل سكانية بناء على طلبات وشكاوي المواطنين .

وقام مسئولي تطوير الري بإسنا والأقصر والمتابعه الميدانيه بالطود بمعاينة بعض المناطق المقترحة المحتاجة إلى أسوار على الطبيعة، وتم عمل محضر انضمامي بالتنسيق مع الوحدة المحليه لمركز ومدينة الطود والري بالمناطق المحتاجه إلى أسوار .