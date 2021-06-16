شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: المشروعات القومية بالمحافظات وفرت ملايين فرص العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن المشروعات القومية الجديدة قدمت العديد من فرص العمل للشباب بمختلف المحافظات، مستطردًا: "نعمل على تخفيض معدلات البطالة فى إطار استراتيجية الدولة 2030".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة عبر برنامجها 90 دقيقة المذاع على قناة المحور:" نبحث مع وزير العمل الليبى الآليات الجديدة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا"، لافتا إلى أن ملف عودة إعمار ليبيا سيساهم فى توفير العديد من فرص العمل للمصريين بليبيا.

وعن حادث دخول سيارة بمحل فى الكويت وإصابة مصرى، قال: "الوزارة اطمأنت وتابعت حالة الشاب المصرى بعد حادث السيارة بالكويت، وتبين أن الإصابات بسيطة وسبب الحادثة فقدان السائق القيادة وأدى إلى دخول سيارته المحل".