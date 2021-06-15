شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الدين الهلالي: محمد حسين يعقوب «هاوي».. وينتقى ما يريد من الفكر ويقدمه للناس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إن المستشار محمد السعيد الشربيني وضح المفاهيم الصحيحة للشباب في جلسة الاستماع لشهادة محمد حسين يعقوب اليوم.

وأضاف «الهلالي» خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الشيخ محمد حسين يعقوب أضاع فرصة للاتجاه السلفي لتصحيح الأفكار المغلوطة .

وتابع أن الدين في قلوب المصريين باختيارهم والدين لله والشيخ محمد حسين يعقوب هاوي، والتيارات الدينية تقوم على الفوقية والطبقية.

وأوضح أن الشيخ محمد حسين يعقوب ينتقى الفكر الذي يريده ويطرحه للناس والشيخ محمد حسين يعقوب لم يعرف من هي الفئة الممتنعة رغم أنه يمارس الخطابة وكان يجب أن يوضح من هي الفئة الممتنعة .

وأشار أن وظيفة العلماء هي تعليم وتنوير المواطنين واعترف الشيخ حسين يعقوب أن سيد قطب شاعرا وأديبا وليس فقيهًا.

وأكد الهلالي أن شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب هي بمثابة شهادة انسحابه من مجال الدعوة فكيف لا يعرف حكم هدم المساجد والكنائس والأضرحة ولا حكم المرتد.

وأشار الدكتور سعد الدين الهلالي إلى أن ثورة 30 يونيو صححت الكثير من المفاهيم أمام المواطنين مشيرا إلى أن الإخوان تجار دين هدفهم الوصول للحكم.

وأكمل أن الفكر السلفي يقوم على تقسيم المجتمع إلى 3 فئات والتقسيم إلى علماء وعوام يهدف إلى سوق الناس باسم الدين ولا بد من دراسة الفكر السلفي بتفاصيله.

وختم أنه يجب على الأزهر والكنيسة والإفتاء والأوقاف والإعلام تحمل مسئولياتهم لبناء الإنسان فلا بد أن يستقيم المواطن في حياته ليصلح المجتمع.