شكرا لقرائتكم خبر عن أمير رمسيس: رفضت عرض فيلم «حظر تجول» في الخارج قبل مهرجان «القاهرة الدولي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المخرج أمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، إن فيلمه «حظر تجول» عرض للمرة الأولى في مهرجان القاهرة الدولي، وعرض للمرة الثانية في مهرجان القدس للفيلم العربي، وبعد ذلك في الهند، وبعد ذلك في السويد.

وتابع «رمسيس»، خلال حواره مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على فضائية «دريم»، أن فيلم «حظر تجول» يعرض هذا الأسبوع في أحد المهرجانات الكبرى في الصين، وبعد ذلك في تونس، وبلجيكا وفرنسا.

ولفت إلى أن الفيلم عندما يحقق نجاحًا كبيرًا يطلب عرضه في أكثر من مهرجان، مضيفًا أن الأفلام التجارية تصلح لأن تكون أفلام مهرجانات، مشيرًا إلى أن الهدف من المهرجانات هو التسويق للأفلام أي أن الهدف في النهاية تجاري، ولكن العالم العربي ربط أفلام المهرجانات بالأفلام الخاصة جدًا التي لديها جمهورها الخاص.