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نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء لـ شوبير في وفاة شقيقه

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى المئات من المواطنين واجب العزاء في شقيق الكابتن أحمد شوبير، المحاسب عصام شوبير، عضو مجلس إدارة نادي طنطا الرياضي، والذي وافته المنية بالأمس، عن عمر يناهز 58 عاما بعد صراع مع المرض، وشيعت الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر، من ساحة المسجد الأحمدي بطنطا، إلى مثواه الأخير، في مقابر العائلة بيسيجر.

وحرص عدد كبير من المواطنين، ونجوم الكرة، وبعض من وزراء الرياضة السابقين، الكابتن طاهر أبوزيد، وزير الرياضة السابق، وعامر فاروق وزير الشباب الأسبق، وأعضاء مجلس إدارة النادي الاهلي، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وبعض من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وشارك في واجب العزاء أيضاً بعض من نجوم الكرة من نادي غزل المحله، وعدد من الإعلاميين والصحفيين.

وقدم الكابتن أحمد شوبير، الشكر لكل من تقدم بواجب العزاء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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