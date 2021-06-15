شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 536 مخالفة مرورية و4 سائقين لتعاطيهم المخدرات في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكّنت إدارة مرور محافظة أسوان، الثلاثاء، من ضبط 536 مخالفة مرورية، شملت التصالح الفوري في 98 مخالفة، وتحرير 120 غرامة ونش، خلال حملات مرورية بالمحافظة.

كما تم سحب تراخيص 102 حالة لعدم قبول التصالح، وتحرير 92 مخالفات تجاوز حد السرعة، وتحرير 115 مخالفات متنوعة، بالاضافة إلى ضبط 5 تكاتك بدون ترخيص وحجزها إداريًا، وضبط 4 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة.