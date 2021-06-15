شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات بمساحة 363 مترًا في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، حملة لإزالة التعديات ومخالفات البناء التي بدون ترخيص من السلطة المختصة، وذلك بتنفيذ 2 قرار إزالة وحالة واحدة في المهد بمنطقة حي شمال مدينة الأقصر بإجمالي مساحة 363 مترًا.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، في بيان، أن القرار الأول عبارة عن مخالفة لخط التنظيم ببناء سور من الطوب الأحمر والمونة الأسمنتية بمنطقة النجع التحتاني بجوار مسجد الطاهر وعلى مساحة 360 مترًا، أما القرار الثاني عبارة عن مخالفة تركيب باب من الصاج والحديد بشارع جانبي من عزبة مهيوب بالنجع الطويل، بمساحة ٣ أمتار بدون ترخيص من السلطة المختصة، تنفيذاً لأحكام المادة 60 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.