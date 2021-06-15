شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ قانون دولي: تصريحات إثيوبيا عن بناء سد جديد عمل عدائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن ما صدر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب بالدوحة يؤكد وقفة الدول العربية مع بعضها تجاه قضية سد النهضة، وتأييدهم للموقف المصري والسوداني.

وأضاف الدكتور أيمن سلامة، عبر مداخلة هاتفية مع برنامج «رأي عام» على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن الصين أكدت ضرورة استمرار المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، كما صرح بذلك المبعوث الأمريكي أثناء تواجده في مصر.

وأوضح أن هناك تدابير مضادة حين يلحق ضررا جسيما بدولة عربية يكون هناك العديد من الخيارات، منها تعليق المفاوضات أو المصادقة، وتقييد دخول الرعايا الإثيوبيين للدول العربية، وحظر التعامل مع شركات الطيران الجوية الإثيوبية.

وأكد أنه لابد أن تكون الكرة في ملعب الدول العربية من جديد، لافتاً إلى أن تصريحات إثيوبيا عن بناء سد جديد تسمى بالأعمال العدائية.