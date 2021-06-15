أستاذ قانون دولي: تصريحات إثيوبيا عن بناء سد جديد عمل عدائي

شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ قانون دولي: تصريحات إثيوبيا عن بناء سد جديد عمل عدائي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن ما صدر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب بالدوحة يؤكد وقفة الدول العربية مع بعضها تجاه قضية سد النهضة، وتأييدهم للموقف المصري والسوداني.
وأضاف الدكتور أيمن سلامة، عبر مداخلة هاتفية مع برنامج «رأي عام» على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن الصين أكدت ضرورة استمرار المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، كما صرح بذلك المبعوث الأمريكي أثناء تواجده في مصر.
وأوضح أن هناك تدابير مضادة حين يلحق ضررا جسيما بدولة عربية يكون هناك العديد من الخيارات، منها تعليق المفاوضات أو المصادقة، وتقييد دخول الرعايا الإثيوبيين للدول العربية، وحظر التعامل مع شركات الطيران الجوية الإثيوبية.
وأكد أنه لابد أن تكون الكرة في ملعب الدول العربية من جديد، لافتاً إلى أن تصريحات إثيوبيا عن بناء سد جديد تسمى بالأعمال العدائية.