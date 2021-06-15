شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تكشف مصير أزمة سد النهضة في مجلس الأمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير ماجد عبدالفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية لدي الأمم المتحدة، إن هناك اقتناعًا تامًا بين المجلس الوزاري العربي بضرورة العودة لمجلس الأمن الدولي، لافتًا إلى أن هناك توافقا عربيا تجاه دعم موقف مصر والسودان في أزمة سد النهضة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة «أون إي»، أن هناك متغيرات جديدة في التحرك العربي بملف سد النهضة وعدم دولتي جيبوتي والصومال على قرار الجامعة بالعودة لمجلس الأمن تغير مهم يدعم موقف دولتي المصب.

وأشار إلى أن هناك تزايدا من قبل الدول العربية والإفريقية في الاقتناع بالتعنت الإثيوبي في العملية التفاوضية مع مصر والسودان في أزمة سد النهضة، وتزايد التأييد لوجهة النظر التي تطرحها مصر والسودان.

وتابع: «لن ننكر حق إثيوبيا في التنمية ولكن يجب مراعاة حقوق دولتي المصب وعدم إلحاق الضرر بهما والحفاظ على حقوقهما المائية».

وأكد أن اللجوء إلى مجلس الأمن في أزمة سد النهضة هذه المرة سيكون مجديا، لافتًا إلى أن مجلس الأمن سيكون بحاجة إلى سماع موقف الإتحاد الإفريقي.

وأضاف أنه سيكون هناك دور كبير في مجلس الأمن للحيلولة دون الوصول إلى مواجهات بين الدول الثلاث في أزمة سد النهضة، مستبعدًا استصدار قرار تحت الفصل السابع ضد إثيوبيا.