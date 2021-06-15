شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تدفع بـ5 قيادات شابة بدرجة مدير عام.. وتفتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير دعوة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وفى نفس السياق، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدفع 5 قيادات شابة مثقفة في درجة مدير عام، وهم :
الدكتور/ جلال محمد محمود غانم - مديرًا عامًا للإدارة العامة للمراكز الإسلامية بالخارج بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
الدكتور/ عيد علي خليفة حسن وكيلًا لمديرية أوقاف أسيوط.
الشيخ/ هاني عنتر إبراهيم زكي السباعي - مديرًا عامًا للإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بالديوان العام.
الشيخ/ عطا محمد عطا بسيوني - وكيلًا لمديرية أوقاف كفر الشيخ.
الشيخ/ علي إسماعيل علي علي صابر مديرًا للدعوة بمديرية أوقاف دمياط.