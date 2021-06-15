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الأوقاف تدفع بـ5 قيادات شابة بدرجة مدير عام.. وتفتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير دعوة

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القاهرة - سامية سيد -  

وفى نفس السياق، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدفع 5 قيادات شابة مثقفة في درجة مدير عام، وهم :

 

الدكتور/ جلال محمد محمود غانم - مديرًا عامًا للإدارة العامة للمراكز الإسلامية بالخارج بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

 

الدكتور/ عيد علي خليفة حسن وكيلًا لمديرية أوقاف أسيوط.

 

الشيخ/ هاني عنتر إبراهيم زكي السباعي - مديرًا عامًا للإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بالديوان العام.

 

الشيخ/ عطا محمد عطا بسيوني - وكيلًا لمديرية أوقاف كفر الشيخ.

 

الشيخ/ علي إسماعيل علي علي صابر مديرًا للدعوة بمديرية أوقاف دمياط.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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