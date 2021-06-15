شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تدفع بـ5 قيادات شابة بدرجة مدير عام.. وتفتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير دعوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وفى نفس السياق، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدفع 5 قيادات شابة مثقفة في درجة مدير عام، وهم :

الدكتور/ جلال محمد محمود غانم - مديرًا عامًا للإدارة العامة للمراكز الإسلامية بالخارج بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

الدكتور/ عيد علي خليفة حسن وكيلًا لمديرية أوقاف أسيوط.

الشيخ/ هاني عنتر إبراهيم زكي السباعي - مديرًا عامًا للإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بالديوان العام.

الشيخ/ عطا محمد عطا بسيوني - وكيلًا لمديرية أوقاف كفر الشيخ.

الشيخ/ علي إسماعيل علي علي صابر مديرًا للدعوة بمديرية أوقاف دمياط.