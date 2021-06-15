شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يكشف تفاصيل الاتفاق مع الجانب الليبى بشأن العمالة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه كان هناك زيارة قام بها رئيس الوزراء المصرى لليبيا، وتم التوقيع على عدة اتفاقات وأهمها تبادل الأيدى العاملة، مضيفا: ليبيا الآن تحتاج إلى عمالة لأنها في مرحلة إعادة بناء، مشيرا إلى أن لقائه مع وزير العمل الليبي تناول تلك النقاط في الفترة المقبلة.

وأضاف سعفان، خلال مداخلة مع الإعلامي رامى رضوان، ببرنامج "مساء Dmc" المذاع على قناة "Dmc": "هناك جلسة غدا لوضع الضوابط في تلك المرحلة ومطلوب أن يكون هناك تعاون مباشر بين الوزارتين لحماية العمالة الموجودة في ليبيا الفترة القادمة، وتحديد معدلات الأجور للعمالة، ووضع ضوابط لتحويلات العمالة من ليبيا إلى مصر، وسيتم الاتفاق كاملا غدا، وهي البداية لتنظيم ذهاب العمالة إلى ليبيا".