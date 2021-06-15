شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البعثة العربية بالأمم المتحدة: توافق عربى مع موقف مصر والسودان بشأن سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن اجتماع الجامعة العربية تضمن التشاور حول القضايا المصيرية التي تواجه العالم العربى، مضيفًا: "سعيد بوجود 17 وزير خارجية عربى، بالإضافة للانعقاد في قطر، بما يعطي دلالة للبدء في وحدة المواقف العربية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، أن هناك عدد من المتغيرات فيما يتعلق بملف سد النهضة، وأبرزها اللجوء لمجلس الأمن من قبل مصر والسودان، بالإضافة لموقف جيبوتي والصومال حول قرارات الجامعة العربية، بما يؤكد أن هناك توافق في المجلس الوزارى العربى.

وأوضح أن هناك اقتناع تمام بين المجلس الوزراى العربى، بضرورة العودة لمجلس الأمن الدولى، مضيفًا أن عدم تحفظ جيبوتي والصومال على قرار الجامعة العربية بالعودة لمجلس الأمن تغير مهم.