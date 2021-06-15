شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر عن سماح السعودية بتنظيم الحج: قرار صائب وحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن قرار المملكة العربية السعودية الخاص بتنظيم فريضة الحج هذا العام بأعداد محدودة من الراغبين فى أداء المناسك من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، فى ظل استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتحولاتها المزعجة، هو قرار صائب وحكيم يراعى المصلحة العامة والحفاظ على الإنسان مع عدم تعطيل الفريضة.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر فى بيان، تقدير الأزهر الشريف لحرص المملكة على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وإعلاء مقاصد الشريعة الإسلامية، التى من أهمها "حفظ النفس" فى ظل تداعيات الوباء، مقدرًا جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودى الشقيق على جهودهم فى خدمة حجاج بيت الله الحرام والحرص على سلامتهم، داعيا الله تعالى أن يوفق قادة بلادنا العربية الإسلامية إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وأن يرفع البلاء والوباء، وأن يجنب عالمنا والإنسانية من كل مكروه وسوء.