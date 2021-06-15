شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير يتلقى العزاء فى وفاة شقيقه الأصغر فى سرادق عزاء بطنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الخليج 365، بثا مباشرا من داخل عزاء الشقيق الأصغر للكابتن أحمد شوبير، والذى وافته المنية أمس الإثنين، وتم تشييع جنازته عقب صلاة ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد سيدى أحمد البدوى بطنطا، فى سرادق العزاء الكبير المقام فى جراج نادى طنطا الرياضى.

وحرص عدد كبير من نجوم الرياضة على الحضور لمدينة طنطا لتقديم واجب العزاء للكابتن أحمد شوبير فى وفاة شقيقه، على رأسهم العامرى فاروق، وطاهر أبو زيد، محمد الجارحى عضو مجلس إدارة النادي الأهلى، بالإضافة إلى عدد كبير من مقدمى البرامج الرياضية، والقيادات الأمنية، والتنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلسى النواب والشورى.