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أحمد شوبير يتلقى العزاء فى وفاة شقيقه الأصغر فى سرادق عزاء بطنطا

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القاهرة - سامية سيد - قدم الخليج 365، بثا مباشرا من داخل عزاء الشقيق الأصغر للكابتن أحمد شوبير، والذى وافته المنية أمس الإثنين، وتم تشييع جنازته عقب صلاة ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد سيدى أحمد البدوى بطنطا، فى سرادق العزاء الكبير المقام فى جراج نادى طنطا الرياضى.

 

 

وحرص عدد كبير من نجوم على الحضور لمدينة طنطا لتقديم واجب العزاء للكابتن أحمد شوبير فى وفاة شقيقه، على رأسهم العامرى فاروق، وطاهر أبو زيد، محمد الجارحى عضو مجلس إدارة النادي الأهلى، بالإضافة إلى عدد كبير من مقدمى البرامج ، والقيادات الأمنية، والتنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلسى النواب والشورى.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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