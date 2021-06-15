شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد شقة سيدة كفيفة بالعريش أهداها لها الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مديرية الإسكان بشمال سيناء من كافة التجهيزات لشقة السيدة الكفيفة "سيدة ميزار عبدالله"، التى أهداها لها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ومقررا أن توقع غدا عقد استلامها، ويسلمها مفتاحها اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

وقال المهندس محمد رضوان وكيل وزارة الإسكان بشمال سيناء، أن ثمن الشقة بلغ 198450 جنيها شاملة وديعة الصيانة، مضيفا أن ثمنها دفع نقدا بالكامل من خلال وزارة التضامن الاجتماعي لصندوق الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان.

وأضاف المهندس محمد رضوان وكيل وزارة الإسكان بشمال سيناء أنه تم استكمال كافة الإجراءات اللازمة لحصول السيدة المستفيدة على الشقة، موضحًا أنه تم تحرير العقد وتجهيزه للتوقيع وتسليمها للشقة غدا فى ديوان عام المحافظة، وسيقوم اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتسليمها مفتاح شقتها الجديدة، وهى مكونة من 3 غرف على مساحة 90 مترا دور أول بعمارات الإسكان الاجتماعى فى حى العبور بالعريش.

وأضاف أن فريق من المهندسين بمديرية إسكان شمال سيناء قام بمراجعة موقف الشقة واستكمال كافة المرافق الخاصة بتوصيل الكهرباء وتركيب العداد وتوصيل المياه والصرف الصحي وأعمال الدهانات اللازمة.

و" سيدة ميزار" من ذوى الاحتياجات الخاصة تعانى فقد البصر وتم زفافها على عريسها فى احتفال شعبى نظمه أهالي شمال سيناء بالجهود الذاتية وخلاله طالبوا بتوفير آخر ما تبقى من احتياجات العروس وهى شقة.

وفور نشر ”الخليج 365” لمطالب أهالى سيناء، استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلف جهات الاختصاص بتلبية هذا الطلب، حيث إن سيدة ميزار تعيش فى حى شعبى بوسط مدينة العريش، ولها 3 شقيقات جميعهن كفيفات من بين 9 أبناء لرجل مسن يعانى أمراض وسيدة تقوم بتوفير نفقات أبنائها.