شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا للفيروسات: تحورات كورونا الخطيرة ليست موجودة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، إن هناك دراسة تدرس التركيب الجينى لفيروس كورونا فى المرض، وهو أمر مهم لأنه يجب من حين لآخر معرفة التغيرات التى تحدث فيما يتعلق بالفيروس حتى يتم العمل عليه وإمكانية مواجهته، موضحا أن الفيروسات يحدث بها طفرات، وتلك الطفرات تحدد بروتوكول العلاج وطريقة المسحة وغيرها.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى رامى رضوان، ببرنامج "مساء Dmc" الذى يذاع على قناة "Dmc": "إذا كانت التغيرات كبيرة فى جينات الفيروس، فنطلق عليه تحور، وفى المرحلة الثالثة حدت تغيرات وطفرات فى المرحلة الثالثة من انتشار الفيروس، ولكنها لم تصل إلى مرحلة تحور، وأخطر نوع يتحدثون عنه الآن هو دلتا وهو نوع غير موجود فى مصر، وهو ما يطلق عليه فيروس كورونا الهندى".

وقال: "الولايات المتحدة تقول إنها رصدت أعداد من الإصابة به، لأن ذلك الفيروس سيؤثر بشكل كبير على اللقاحات التى تم إنتاجها فى الآونة الأخيرة، والتحورات التى تمثل خطورة ليست موجودة فى مصر".

وتابع: "هناك 177 مليون أصيبوا بكورونا على مستوى العالم، نجا منهم 173 مليون، كلهم شعروا على الأقل بعرض واحد من أعراض كورونا، والعرض الأشهر الأكثر هو الإرهاق وألم الجسم، كما أن حدة السمع تتأثر وبعض الناس يصابون بمرض السكر، وأكثر الأعراض التى تصيب الجهاز التنفسي، وهناك من يصابون بتليف فى الرئة، ويحتاجون إلى الأكسجين بشكل دائم، وخلال الأسابيع القليلة القادمة سيتم فتح عيادات تكاملية تضم دكتور باطنة وأمراض صدر وقلب وأمراض نفسية وتأهيل".