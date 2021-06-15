شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصدق على 5 قوانين جديدة أبرزها الحد الأدنى للعلاوة الدورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 67 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن الرسوم والتوثيق والشهر.

وصدق الرئيس علي القانون رقم 68 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.

كما صدق الرئيس علي القانون رقم 69 لسنة 2021 بتقرير حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وصدق الرئيس علي القانون رقم 70 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 وبشأن اشتراك الشركة القابضة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء في القيام ببعض الأعمال.

كما صدق الرئيس علي قانون رقم 71 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

نشرت القوانين، والذي وافق عليها مجلس النواب، في الجريدة الرسمية.