الرئيس السيسى يوقع قانونا بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق "تحيا مصر"

القاهرة - سامية سيد - وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى قانونا برقم 68 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015، بإنشاء صندوق (تحيا مصر).

وتتضمن التعديلات، أن تعفى من جميع الضرائب والرسوم عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له.

كما تنص التعديلات، على أن يعفى الصندوق من رسوم الشهر العقاري والتوثيق والضرائب والرسوم الجمركية، أو رسوم المناطق الحرة على كل ما يستورده الصندوق من معدات وأجهزة ومستلزمات.

نشر القانون في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء.